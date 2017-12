Comprueba tus números de la Lotería de Navidad

La mañana se alzaba con un viernes más de un mes de diciembre que se va terminando. Sin embargo, no era solo eso, la Lotería de Navidad haría que este 22 de diciembre fuese especial. Como cada año, este día se celebra el sorteo que muchas personas llevan meses esperando. La venta de los décimos se abrió en verano y no son pocos los que aprovechan para comprar sus boletos en los destinos vacaciones.

Esas ciudades que más suenan como agraciadas por el Sorteo de Navidad cada año suelen ser Madrid, Barcelona o Valencia, y los que las han visitado no han perdido la oportunidad en hacerse con uno de esos décimos. Sin embargo, muchas veces la fortuna se esconde detrás del número de cualquier bar o el de una peña de amigos.

En la televisión lleva todo el día resonando el Gordo y los primeros premios de este sorteo, pero un gran número de décimos han recibido algún premio de la Lotería de Navidad hoy. Si quieres saber si tú eres uno de los agraciados, comprueba tus números de la lotería y entérate al instante de si deberías estar brindando con champán con toda tu familia.

Las estadísticas dicen que lo más seguro es que no tengas ningún premio, pero eso no importa. La salud es el remedio más recurrido para aquellos a los que no les hace falta el dinero para seguir siendo felices.