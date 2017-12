Comprueba la Lotería de Navidad y entérate de si te ha tocado

Este año, la Navidad empieza un viernes. La Lotería de Navidad sale de fiesta este fin de semana y arranca con las fiestas más familiares del año. No hay mejor forma de empezar estos últimos días del año que ganando la lotería, ¿has comprobado ya tu décimo? Ahora puedes comprobar los números del Sorteo de Navidad y después, empieza a preparar tu carta para los Reyes Magos o Papá Noel.

Si la suerte ha estado de tu lado este año, puedes hacerte ilusiones y regalarte esa televisión 4K que tu salón lleva meses pidiéndote, el vestido tan caro que siempre miras en el escaparate de la calle principal o permitirte ese viaje que siempre has soñado. La carta de Navidad podría ser infinita si ganáramos la Lotería de Navidad, porque gracias a la ilusión llevamos tiempo planeando qué haríamos con ese dinero del Gordo de Navidad.

Por desgracia, un 92% de los números no tienen ningún premio, pero eso significa que también hay probabilidades para ganar. ¿Por qué no iba a tocarte a ti este año? Son muchos los que recurren a numerosos ritos para llamar a la suerte y otros tantos los que no hacen nada y aún así les toca.

Antes de hacer la lista para los Reyes, echa un vistado a la Lista de la Lotería de Navidad y decide si quieres hacer realidad los sueños o mejor será aparcar la ilusión durante otro año. En cualquier caso, disfruta de estos días, ¡Feliz Navidad!