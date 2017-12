Comprueba si has ganado algo en la Lotería de Navidad 2017 A una semana del Sorteo hay quien necesita reafirmarse en la derrota LA VERDAD Viernes, 29 diciembre 2017, 13:06

Otro año más el 22 de diciembre nos ha traído el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, y desde La Verdad volvemos a poner a disposición de todos nuestros lectores nuestra herramienta para comprobar de forma sencilla y automática si nuestro décimo o décimos han resultado agraciados en el reparto. Para ello basta con introducir en nuestro formulario electrónico el número jugado, el importe de nuestra participación (es decir, 20 € si es el décimo completo, 10 € si es a medias... etcétera) y confirmar para que la herramienta automáticamente nos devuelva el resultado.

No temas, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad consta de muchísimos más premios que el ansiado y buscado Gordo, aunque no lo parezca. Recuerda que es el sorteo estatal que más premios reparte. Por ello, aunque no nos veamos con un décimo por valor de 400.000 € en las manos, no quiere decir que no vayamos a llevarnos una agradable sorpresa al comprobar nuestro número. Nos puede estar esperando un segundo premio, o un tercero, cuarto...¡alguno de los muchos quintos! ¿Y quién le haría ascos a una pedrea? Puede que no sea lo mismo que ganar el mayor de los premios, claro, pero desde luego no es plato de mal gusto.

Y si, tras comprobar vuestro número, os cercioráis de que la Diosa Fortuna no os ha sonreído en esta ocasión, no pasa nada, el próximo 6 de enero tenéis otra oportunidad con el sorteo de la Lotería del Niño de 2017.