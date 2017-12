Comprueba si tus décimos de la Lotería de Navidad 2017 tienen premio Los premios del sorteo celebrado este viernes 22 de diciembre han estado muy repartidos por todo el territorio español LA VERDAD Sábado, 23 diciembre 2017, 22:53

Nervios y más nervios. Así se han mostrado los niños de San Ildefonso al llegar a primera hora de la mañana al Teatro Real de Madrid donde se ha celebrado el evento que muchos llevan esperando desde que compraron su primer décimo: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Todos los asistentes, algunos con sus particulares y tradicionales disfraces para intentar atraer a la suerte y conseguir uno de los premios que se reparten, han ido tomando asiento y han esperado la hora de que comenzase el evento.

A las 9 de la mañana, como cada año, arrancaba el Sorteo de Navidad con las agudas y entrenadas voces de las parejas de niños que iban sacando números y recorriendo el escenario. No pasaba mucho tiempo desde que ha comenzado la mañana cuando salía el premio más esperado por todos, el Gordo de la Lotería de Navidad, que dejaba a cada afortunado que lo haya comprado la maravillosa cantidad de 400.000 euros por décimo premiado.

¿Aun no has comprobado tus décimos? Con nuestro servicio ya puedes comprobar los resultados de la Lotería de Navidad y saber si eres uno de los muchos afortunados de este Sorteo de Navidad de 2017.

Sin embargo, si no has conseguido ningún premio este año, aun estáis a tiempo de participar en la , el sorteo que se celebra el 6 de enero tras la noche de reyes. Así que no dudes en comprar tu décimo y volver a revivir esa ilusión en 2018, la suerte puede llegar en cualquier momento. ¡Mucha suerte y feliz Navidad a todos!