Comprueba aquí tus décimos de la Lotería de Navidad Comprobar los décimos de la Lotería de Navidad C. GARCÍA Viernes, 22 diciembre 2017, 16:44

Si llevas tiempo soñando con ganar la Lotería de Navidad hoy es la oportunidad de que tus sueños se hagan realidad. El sorteo ya ha sido y la ilusión se ha quedado instalada en los corazones de todo el mundo. Pero falta un paso más para salir de ese estado de euforia o que se termine de afincar dentro de ti: Comprobar los décimos de la Lotería de Navidad.

Ese momento en el que pulsas cinco cifras del teclado numérico del ordenador o del móvil y el programa tarda solo unos segundos en decirte si has ganado y cuánto has ganado. Ese tiempo es el tiempo que separa a todo el mundo de un futuro inmediato que podría condicionar el resto de su vida.

Podría darle miedo a muchos saber todos los premios que se han entregado hoy en el Sorteo de Navidad. Miedo a ser millonarios, miedo a los cambios, ¿miedo al dinero? Si todavía eres de los que no sabe ni cuál es el número que lleva el Gordo de Navidad, estás perdiendo el tiempo. Aunque no te haya tocado, han podido ser tu hermana, tu prima, tu tío... los que hoy estén brindando con champán. Si es así, igual incluso tienes suerte y te toca una de esas copas.

Pero no hay que venirse abajo si la Lotería de Navidad ha vuelto a pasar sin contar contigo. Llegan las fiestas más doradas del año, y aunque el oro sea algo que no vas a poder permitirte, al menos los abrazos y muchos otros brindis no fallarán en algunas de las noches que quedan de año.