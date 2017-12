Comprueba si eres uno de los afortunadios de la Lotería de Navidad 2017 Intruduce tu número y con solo un click descubre si eres uno de los nuevos millonarios LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 13:31

Llega el 22 de diciembre y con él uno de los momentos más esperados de todo el año. Las puertas del Teatro Real de Madrid se abrían a las ocho de la mañana y todos los ojos se fijaban en los niños de San Ildefonso, quienes en las próximas horas repartirían los premios por toda España.

A las 9 de la mañana la suerte estaba echada y todo el mundo miraba sus décimos esperando ser uno de los próximos afortunados. Los premios comenzaban a salir poco a poco pero ha sido con el Gordo de la Lotería de Navidad cuando la gente ha estallado de alegría al escuchar cantar a la pareja de San Ildefonso. Si aun no sabes si eres uno de los agraciados ya puedes comprobar si te ha tocado la Lotería de Navidad en el buscador de 'La Verdad'.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los eventos más conocidos en España, además de una excusa para probar suerte y ver si puedes conseguir ser uno de los agraciados de este 2017.

En total, 2.380 millones de euros se han repartido por todo el territorio entre primeros, segundos, terceros, cuartos y quintos premios, pero si no has sido uno de los afortunados no pierdas la ilusión y prueba el próximo año en el sorteo más mágico y navideño que se celebra cada diciembre en España.