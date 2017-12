Comprobar Lotería de Navidad 2017 EFE ¿Y si ya has ganado un buen pellizquito durante la jornada y aún no lo sabes? LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 11:43

Las bolas ya han hablado, aunque queden premios por salir y el Gordo se haga de rogar. Si estás teniendo una mañana ajetreada en el trabajo o simplemente no te apetece estar pendiente de los resultados del Sorteo a cada momento, no temas, en los tiempos que corren comprobar si has ganado algún premio en la Lotería de Navidad es tan sencillo como hacer clic en este enlace.

Su funcionamiento es sencillo, basta con escribir nuestro número en el formulario y pulsar el botón correspondiente y nuestro sistema se encargará de darte la buena o mala noticia. Y si es mala, no temas, piensa que a la vuelta de la esquina tenemos otra oportunidad gracias a la Lotería del Niño 2018.