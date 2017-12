¿Dónde comprobar los décimos del Gordo de Navidad?

Llevamos 364 días esperando este momento. Cuando el año pasado no conseguiste ni una devolución de uno décimo de la Lotería de Navidad, pensaste: «El año que viene será». Has pedido a tus amigos que te traigan números de Málaga, de Valencia, de Barcelona y de Madrid. Además, has comprado los del trabajo y los del grupo de amigos y los de la familia. En total son muchos los décimos que tienes en tu poder o compartidos. Ahora toca saber si han tocado.

Ahora puedes comprobar la Lotería de Navidad de un modo muy sencillo. Se acabó el buscar en esas hojas de periódico gigantes y perder la vista entre tanto número, Internet tenía que tener algo bueno. Con el buscador que La Verdad ha puesto a tu disposición podrás saber rápidamente si has ganado o has perdido.

Cuando ya sepas el resultado de esa búsqueda en la que tu futuro está en juego, según las estadísticas, te quedarás exactamente igual. Pero al menos habrás sufrido esa ilusión extraordinaria (como el sorteo de hoy) que solo conocen los que hoy tenían algún décimo de la Lotería de Navidad en su poder.

Al fin y al cabo, la vida se compone de experiencias y vivir momento únicos y que hacen que nuestra rutina cambie siempre es emocionante. El año está a punto de terminar y dentro de 365 repetirás exactamente lo mismo, ahora bien ¿tendrá el mismo resultado que hoy?