¿Has comprobado ya tus décimos de la Lotería de Navidad?

Jueves, 28 diciembre 2017, 12:16

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ha repartido cerca de 2,380 millones de euros distribuidos en más de 26 millones de premios. Para comenzar con buen pie la Navidad, ¿por qué no compruebas si el sorteo del 22 diciembre te ha dejado un regalo por adelantado?

Seguro que alguna vez te has planteado qué harías si te toca un buen pellizco en este sorteo: el coche deportivo con el que siempre has soñado, el crucero por el Caribe que tantas veces has planificado en tu cabeza o ese año sabático que nunca has podido concederte. Antes de seguir soñando, comprueba los resultados de la Lotería de Navidad. Es muy sencillo, solo tienes que introducir los números de todos tus décimos y, con un 'click', comprobar si tu vida acaba de cambiar.

Y es que los españoles nos gastamos una media 61,56 euros en décimos de la Lotería de Navidad. ¿Por qué? Todos caemos en ese miedo razonable de pensar que uno de esos cupones que nos han ofrecido y nosotros hemos rechazado es el elegido por el azar para recibir el premio 'gordo' de 400,000 euros. Así, antes de tener que soportar esa posible carga, preferimos quitarle las telarañas a la cartera y comprar el dichoso décimo.

¿La suerte no se ha portado bien contigo? Si no estas entre los agraciados por este sorteo no te preocupes, todavía puedes depositar tus esperanzas en el Sorteo del Niño del próximo 6 de enero. Y si ya has dado por concluida tu inversión anual en el azar, aprovecha estos días de Navidad para salir con los amigo y disfrutar del ambiente navideño en la Región o pasar algo de tiempo con la familia.