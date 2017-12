¿Todavía no has comprobado tus décimos de la Lotería de Navidad? Vecinos de Tenerife celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad, en una fotografía de archivo. / EFE LA VERDAD Miércoles, 27 diciembre 2017, 22:59

iframe src="http://www.laverdad.es/comun/html/2014/loteria/la-verdad-buscador.html" width="640" height="40" scrolling="no" frameborder="0" id="U2621158261321rB" class="buscador_iframe">

¿Y si toca este año? Es lo que le has estado diciendo a tus compañeros de trabajo, a tus amigos y a tus familiares durante estos meses cuando les pedías que compartieran contigo un décimo a medias. Pero el sorteo extraordinario de Navidad ya ha tenido lugar y todavía no sabes si todas las esperanzas que has depositado en el 22 de diciembre han servido para algo.

Es hora de salir de dudas. Comprueba con un solo 'click' los resultados de la Lotería de Navidad para saber si tu vida acaba de dar un giro de 180 grados. Solo tienes que introducir todos los números que posees en el buscador y, en un segundo, comprobarás si el próximo verano lo pasarás en una playa de Cancún con un mojito en la mano, o si podrás retirar por fin tu gastado coche y sustituirlo por el deportivo que hace que se te caiga la baba cuando lo ves en el concesionario.

Porque la Navidad es una época para soñar e introducir cambios en tu vida; y todo es mucho más sencillo con la ayuda del Gordo de Navidad. Y es que, aunque parezca muy difícil encontrarte entre los españoles agraciados por la Lotería de Navidad, nunca sabes cuándo va a ser tu día de suerte.

Quizás llegas tarde para poder salir a la calle con tus décimos premiado y tu botella de cava, pero todavía estás a tiempo de incluir en tu lista de los Reyes Magos esa televisión que tan bien quedaría en tu salón o regalarle a tu pareja ese capricho que no se espera.

Si no has tenido suerte, todavía no hay que perder la fe. El próximo 6 de enero llega el Sorteo del Niño y con él una nueva oportunidad para cumplir todos tus sueños.