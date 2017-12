¿Has comprobado ya si tu décimo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad iba con premio? Gracias a nuestra herramienta digital saber si has ganado algún premio en el Sorteo es fácil y rápido LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 22:12

El dicho reza que el dinero no da la felicidad, pero la sabiduría popular ya viene comentando desde hace siglos que desde luego eso no lo dijo alguien en una situación desfavorecida. Situación que atraviesan muchas familias en mayor o menor grado en España y que no se mostrarán tan de acuerdo con la afirmación tras haber escuchado a los Niños de San Idelfonso cantar el número del décimo que sostenían con ilusión en la mano. No importa el premio que sea, cualquier pellizco es bienvenido cuando hace falta.

Aquellos que han ganado el Gordo de Navidad se han visto agradablemente sorprendidos por la noticia, que habrán recibido a través de decenas de fuentes diferentes. Sin embargo haberse percatado de las más de 1.700 pedreas que se han repartido durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el que más cantidad de dinero en premios tiene de toda España, se antoja bastante más complicado.

Tanto si no se ha podido ver el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad retransmitido en Televisión Española (TVE) ni haberlo seguido en directo a través de otros canales como nuestra web o la radio o como si simplemente no se ha podido estar con toda la concentración volcada en el mismo, lo más normal, la solución más práctica, rápida y efectiva pasa por usar nuestra herramienta digital para comprobar décimos de la Lotería de Navidad.

Y si tu décimo no ha sido uno de los señalados con la metafórica dorada mano del bombo, no temas: dentro de dos semanas los Reyes Magos traen al Niño cargado de más de 600 millones de euros en premios. ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!