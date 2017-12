Los bombos deciden al 71198 como Gordo de Navidad La suerte ha decidido que la Región de Murcia sea partícipe del esperado 'Gordo' LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 12:08

Por fin ha llegado el momento más esperado de la mañana del 22 de diciembre y algunos pocos afortunados cambiarán a toda prisa su menú para la cena de Nochebuena y el día de Navidad. Y es que en el Teatro Real los bombos y la suerte decidían que el 71198 sería el número que otorgaba 4 millones de euros por serie y 400.000 por décimo, es decir el conocido como Gordo de la Lotería de Navidad, que ha recaído en Murcia, Lugo, Málaga, Huesca, Jaén, Lleida, Madrid, Cantabria, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

Para la gran mayoría que no tenían un décimo con ese número impreso, que no desesperen, y es que los premios siguen saliendo. Desde 'La Verdad' os ofrecemos, como siempre nuestro listado, para que averigüéis si vuestro número ha resultado ganador, además de nuestra herramienta online para comprobar números de Lotería de Navidad de forma instantánea. Recordad que, aparte del segundo y tercer premio, en este sorteo, que es el que más premios reparte de toda España, hay dos cuartos y ocho quintos premios. Además de las 1.794 pedreas, que darán 100€ al décimo ganador. No es una cifra que te cambie la vida, eso está claro, pero desde luego que a nadie le vendrá mal el dinero.

Además, si no habéis resultado ganadores, el próximo 6 de enero, prácticamente a la vuelta de la esquina, se realizará el sorteo de la Lotería del Niño, con motivo de la anunciación al niño Jesús, que repartirá 2.000.000 de euros a la serie ganadora, además de un segundo premio de 750.000 y un tercero de 250.000, por lo que aún tenemos una oportunidad de darle algo de color a este 2018.