El 71198, 'el borrego', primer premio de la Lotería de Navidad 2017 El Gordo también ha dejado una lluvia de millones en la Región, repite San Pedro del Palmar y baña al Progreso LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 12:12

El número ganador, el 71198 (cuya terminación se conoce popularmente como 'el borrego'), que ya formará parte de la historia del Gordo de la Lotería de Navidad, ha sido cantado por los niños de San Ildelfonso. Sus afortunados poseedores han ganado la friolera de 400.000 euros por décimo, toda una bendición que les dará para más que 'tapar agujeros', por mucho que esto sea lo primero que digan por televisión. Para aquellos que no han podido ni pillar un pellizquito por terminación, que no se preocupen, que aún quedan muchísimos premios más.

Entre ellos el segundo premio ascenderá a 125.000 euros por cada número premiado y el tercer premio, por su parte, ascenderá a 50.000 euros el décimo. Además de los cuartos, los quintos y las más de 1.700 pedreas, así que la esperanza no debe perderse, ni mucho menos, al menos no hasta que nuestra herramienta digital para comprobar tu décimo de la Lotería de Navidad 2017 no diga lo contrario. Quienes tengan la suerte de ganar algo, por poco que sea, desde hoy mismo podrán percibir la cantidad premiada en cualquier administración.

Y, para aquellos a los que la suerte no ha visitado ni en forma de devolución, sólo queda esperar a la Lotería del Niño el próximo 6 de enero de 2018.