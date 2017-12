El 61207 se lleva un cuarto premio de la Lotería de Navidad El premio ha caído íntegro en Candas, en Asturias LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 13:19

La Lotería de Navidad 2017 sigue repartiendo alegría por todo el territorio español. El segundo cuarto premio ya ha llegado con el número 61207 que ha salido a las 13:15 horas. Los afortunados no han podido contener las lágrimas al saber que su décimo ha sido uno de los premiados en esta mañana de viernes.

No se trata del Gordo de Navidad, pero los agraciados no pueden estar más felices, y es que un cuarto premio supone 200.000 euros a la serie y 20.000 por décimos jugado, cantidad que no está nada mal para empezar el año. El importe ganado podrá ser cobrado esta misma tarde en las distintas entidades bancarias autorizadas.

Todavía queda sorteo por delante, así que debes estar muy atento a los niños de San Ildefonso, porque quizá alguno de ellos cante las cinco cifras de tu décimo. Recuerda que ‘La Verdad’ cuenta con una herramienta virtual en la que puedes comprobar si has sido premiado, solo bastará con teclear tus cinco dígitos y el importe jugado. Mucha suerte y felicidades a los ganadores.