51244, el segundo premio de la Lotería de Navidad 2017 Las localidades de Murcia y San Pedro del Pinatar, entre otros, han sido las agraciadas en este segundo premio LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 10:13

El número 51244 ha desatado la alegría de muchos españoles en esta mañana de viernes, y es que este ha sido el número del segundo premio de la Lotería de Navidad de este año. Los municipios a los que les ha sonreído la suerte han sido Murcia y San Pedro del Pinatar, entre otros.

El segundo premio nunca deja indiferente a nadie ya que se trata de la cifra de 1.250 millones de euros la serie y de 125.000 euros por décimo jugado. Cantidades que le vienen bien a cualquiera en estas fechas tan señaladas.

Las administraciones que han vendido el número premiado ya están celebrando este golpe de suerte junto los afortunados. Las botellas de cava y champán se destapan una vez más para brindar en honor a los ganadores y sus familias, que esta misma tarde ya podrán cobrar el premio que les ha dejado este viernes 22 de diciembre.

Si todavía no has ganado nada no te desesperes, los niños de San Ildefonso aún no han cantando todos los premios, así que aún existen muchas posibilidades de ganar. Si quieres comprobar si tu décimo contiene los números ganadores, recuerda que ‘La Verdad’ cuenta con una herramienta digital en la que podrás saber al instante si has sido premiado o no.