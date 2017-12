El 22253, último quinto premio de la Lotería de Navidad 2017 Los afortunados llevan muchos años soñando con este momento LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 12:41

Ya conocemos a los últimos ganadores de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Los poseedores del número 22253 recordarán este 22 de diciembre con cariño al haberse llevado la sorpresa de ser uno de los agraciados. A las 12.32 horas salían las bolas del bombo en el emblemático Teatro Real y los niños de San Ildefonso se apresuraban a cantar el número premiado.

Es el tercer quinto que deja un pellizo en la Región. ste ha sido repartido entre San Pedro del Pinatar (El Perolo), Águilas, Los Ramos (Murcia), Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Cartagena, Murcia (avenida Marqués de los Vélez y en el Eroski), El Algar (Cartagena), en Sangonera la Seca (Murcia), Totana y en El Mirador (San Javier).

Sólo habían pasado unos minutos cuando en varias zonas de la Región, como Los Ramos, Cartagena o Alhama, empezaba a sentirse un ambiente de alegría por haber sido una de las ciudades que recibía el premio. Los afortunados aún no pueden creerse que la suerte haya tocado a su puerta este año, y es que muchos llevan mucho tiempo soñando con este momento e invirtiendo dinero con la esperanza de que algún día les toque. No se trata de 'el Gordo' pero el importe ganado no está nada mal, 60.000 euros a la serie y 6.000 euros al décimo. Una cantidad que le viene bien a cualquiera, sobre todo en esta época en la que los regalos van y vienen.

Quedan pocos premios por saber, así que todavía puedes ganar algún pellizco este año. Te recordamos que ‘La Verdad’ cuenta con una herramienta virtual con la que puedes comprobar si tu décimo ha sido uno de los elegidos, sólo debes introducir tus dígitos y la cantidad jugada. Te deseamos mucha suerte y felices fiestas.