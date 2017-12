El 13378 se lleva el primer cuarto de la Lotería de Navidad 2017 El mayor premio es disfrutarlo con tus seres queridos Los ganadores recibirán 20.000 euros por cada décimo premiado LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 13:06

¡Tenemos buenas noticias para aquellas personas que han participado en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad! Más concretamente para los poseedores del número 13378 que los niños de San Ildefonso han cantado junto a la bola que reparte el cuarto premio. Además, los afortunados podrán cobrar esta misma tarde los 20.000 euros que se reparten por cada décimo que tengan premiado.

Este número, que reparte 200.000 euros a la serie, ha caído en localidades de Castellón, Córdoba y Vigo. Si todavía no sabes si eres uno de los afortunados de este 2017, 'La Verdad' pone a disposición de todos sus lectores una herramienta para comprobar los resultados del Sorteo de la Lotería de Navidad. El proceso es muy sencillo, tan solo debes escribir tu número y el importe del décimo, con solo un click y en unos segundos sabrás si has conseguido uno de los premios que se reparten.

Desde aquí felicitamos a todos los que hayan sido premiados en el sorteo más tradicional de España, recordad que el mayor premio es compartirlo y disfrutarlo con tus familiares y amigos. No olvides también regalarte estas navidades ese capricho que siempre has querido pero nunca has visto el momento de comprar. Sin embargo, si no te ha tocado ni la devolución del décimo nunca dejes de intentarlo, a la vuelta de la esquina, nada más comenzar 2018, está el Sorteo de la Lotería del Niño que brinda una nueva oportunidad para los que no desistan y quieran seguir intentándolo.

No olvidéis que la suerte puede llegar cuando menos te lo esperas, nunca hay que perder las fuerzas ni las esperanzas. ¡Mucha suerte a todos y Feliz Navidad!