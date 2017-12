El 06914 es el tercer premio de la Lotería de Navidad 2017 Bolas para el Sorteo de Navidad Los afortunados obtendrán 50.000 euros por cada décimo premiado LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 09:43

Llega el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y con él una lluvia de millones que inunda varias comunidades de España. En este caso, es el tercer premio el que ha llegado como agua de mayo para los habitantes de Catral (Alicante), Barcelona, Alagón (Zaragoza), Madrid y Rafelbuñol (Valencia), que serán beneficiados con 500.000 euros a la serie y 50.000 euros por cada décimo premiado.

A pesar de no ser el Gordo de Navidad o un segundo premio, todos los vecinos han salido a las calles a celebrar por todo lo alto que esta misma tarde podrán cobrar el premio de su décimo y tendrán un dinero extra para empezar con buen pie el 2018.

Aún queda sorteo por delante y varios premios que repartir, pero si no estás en casa y no puedes ver el evento más tradicional de la Navidad, en 'La Verdad' os ofrecemos una herramienta muy sencilla para comprobar los resultados del sorteo. Tan solo debes introducir tu número, el importe del décimo y con un clic podrás saber si eres uno de los ganadores.

Si todavía no te ha tocado ningún premio no te preocupes, aun quedan muchas bolas por salir de los bombos y seguro que uno de los niños de San Ildefonso cantará pronto tu número. Pero si quieres tener más posibilidades y conseguir uno de los premios, ya puedes comprar tu décimo de para el Sorteo de la Lotería del Niño que se celebra el próximo 6 de enero, después de la Noche de Reyes. Si en el Sorteo de Navidad 2017 no te ha sonreído la fortuna, seguro que lo hace en 2018. ¡Mucha suerte a todos y recordad que el mejor premio es compartirlo!