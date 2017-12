El 03278, quinto premio en el Sorteo de Lotería de Navidad Sus afortunados poseedores, residentes en Pamplona, Sevilla y Benidorm, celebrarán una Navidad completamente diferente LA VERDAD Viernes, 22 diciembre 2017, 10:40

Esto no para. Por algo el es sin duda alguna el más jugado y esperado (con diferencia) por todos los españoles. Y se que aquí la ilusión no cesa y nunca parece ser tarde, aunque finalmente todo acaba y esta oportunidad también pasa. Pero no por el momento, ya que el 03278 ha llenado de ilusión y ganas las casas de sus poseedores, que viven en Pamplona, Sevilla y Benidorm, pueden decir que han ganado un quinto premio de la Lotería de Navidad de 2017.

Puede que los 6.000 euros que este premio otorga al décimo no vayan a cambiar radicalmente la vida de muchos, aunque a más de uno lo salvarán de un apuro importante, pero seguro que ninguno lo recibe entre suspiros y quejas. Quizás un pesimista redomado que piense que podría haber ganado otro premio, pero ya hay que ser cenizo...¿no? En cualquier caso los bombos siguen girando y los niños cantando un premio tras otro sin cesar, así que mejor no pierdas de vista el Sorteo.

Claro que no siempre se puede, y desde La Verdad somos conscientes, por lo que un año más ofrecemos a todos nuestros lectores nuestra herramienta digital para comprobar , que les permitirá conocer en tan sólo unos segundos si alguno de sus números viene este año con un buen dineral bajo el brazo.