Ya puedes comprobar tu número de la Lotería de Navidad 2016

VERIFICAR DÉCIMOS DE LOTERÍA DE NAVIDAD

Al 22 de diciembre se le conoce como el día de la salud. Dicen que mal de muchos, consuelo de tontos y eso es lo que significa en esencia el sorteo de la Lotería de Navidad. ¿Sabías que hoy se reparten más de 2.000 millones de euros? Sí, una cantidad desorbitada que se distribuye en poco más de 15.000 premios de los 160 millones de décimos que se pusieron a la venta. Sabiendo esto, quizás estés tirando la toalla de pensar que seas uno de los afortunados, no obstante, debes saber que eso significa el 70% de la venta de la Lotería de Navidad tiene premio.

¿Estás más animado ya? Genial, es el momento de comprobar el décimo de la Lotería de Navidad que lleva meses guardado en la cartera, en el cajón de la cocina o en la mesita de noche. La Verdad te invita a hacerlo de un modo muy rápido y sencillo. Sólo introduce tus cinco números de la suerte y selecciona la cantidad que pagaste por ellos. La conversión será lo que ganas por ellos. ¿Sale cero euros? ¿Sale otra cosa?

Grita, salta, llora y ríe hoy, da igual lo que te haya tocado, es el día de la salud y de eso algo tendrás, al fin y al cabo estás vivo y esa es una razón para celebrar. Tanto si te ha tocado como si no, recuerda que la ilusión de vivir este día tan mágico es una experiencia que no tiene precio. Ver en los televisores la alegría de los afortunados podría ser motivo de envidia (y lo es) pero una envidia sana, que nos emociona. Es la tradición de este día que significa el pistoletazo de salida para la Navidad, la época en la que los sueños se cumplen. Si el tuyo no se ha cumplido hoy, no desesperes, aún queda tiempo.