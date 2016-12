Y el quinto premio del Sorteo de Lotería de Navidad es para el 91917

QUINTOS PREMIOS LOTERÍA DE NAVIDAD

La suerte ha repartido este quinto en su mayoría en Elche

Ya se sabe otro de los afortunados ganadores de uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que ha recaído en el número 91917. Los poseedores del décimo ya están celebrándolo en la puerta de las administraciones que se los vendieron, en Elche (Alicante) sobre todo, pero también muy repartido. Este quinto premio otorga 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 por cada uno de las participaciones en forma de décimo. Puede que no sea lo bastante como para comprar un coche de lujo o terminar de pagar la hipoteca, pero cabe suponer que a nadie le molestará tener este ingreso extra en su haber estas navidades. Una cena más opulenta, algún regalo para la familia y respirar un poco más seguros deshaciéndonos de alguna pequeña deuda (si la tuviéramos) son detalles muy a tener en cuenta para disfrutar al máximo de estas fiestas.

Paqui Navarro, responsable de la administración de Mazarrón que ha vendido parte de un quinto, el 91917, señala que ha vendido 20 décimos de este número, todos por ventanilla, lo que supone 120.000 euros repartidos.

Si no estás entre los afortunados, no temas, aún quedan tres quintos por salir y aunque las posibilidades de ganar dinero se vean reducidas conforme se conocen más premios, aún es pronto para descartarlas totalmente.