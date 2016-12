Uno de los dos cuartos de la Lotería de Navidad se lo lleva el 59444

LOTERÍA DE NAVIDAD 2016

La vendedora de un cuarto premio de la loteria de navidad, el número 59.444, Cristina Canovas (2i), junto a su suegra, dueña del café el Templo, Josefina Moreno (c), celebran la venta del número acomp

Los afortunados poseedores del décimo con el número 59444 han recibido una grata sorpresa durante el Sorteo de la Lotería de Navidad de este año al conocer que han sido agraciados con uno de los cuartos premios que se reparten durante la jornada de hoy. Este premio ha caído en las provincias de Alicante, Albacete,Asturias, Ávila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Cantabria, Huelva, León, Madrid, Navarra, Murcia,Toledo, y Zaragoza, entr otros. Consulta las localidades ganadoras aquí.

Nada menos que 20.000 euros por décimo, con los que sin duda podrán permitirse liquidar alguna que otra deuda, si es que la tienen, como la hipoteca, los plazos del coche...o pagar estudios superiores para alguno de sus hijos. Al fin y al cabo, el mayor premio es compartirlo, por lo que es muy posible que cambie drásticamente su cena de Nochebuena de este año. El marisco suele ser la opción más recurrida en estos casos en los que uno quiere pegarse un buen atracón con la familia y que todos disfrutan y compartan nuestra alegría.

Si no eres uno de ellos, no desesperes, porque todavía quedan muchos premios por salir y la diosa de la fortuna podría sonreírte con alguno de ellos. Nuestra lista de premios se actualizará minuto a minuto. No dudes en consultar tu décimo en el comprobador de números y averiguar rápidamente (gracias a nuestra labor al ordenarla en millares) si has ganado algún otro de los numerosos premios que hoy se reparten, como los 20.000 euros al décimo del primer cuarto. Mucha suerte y no desistas, que el sorteo extraordinario de hoy es el que más millones reparte a nivel estatal