Tus sueños podrían hacerse realidad hoy con la Lotería de Navidad

LOTERÍA DE NAVIDAD 2016

Bombo preparado en el Teatro Real para el Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad

Desde el pasado mes de agosto, millones de españoles empezaron a apostar por sus sueños. Hoy, es el día de sacar esas papeletas de la Lotería de Navidad y ver si lo que jugamos ha dado sus frutos. A las 10 de esta mañana, empezará el sorteo más esperado del año, el que da comienzo a la navidad, el que juega con las ilusiones de casi todo un país. Aunque muchos de nosotros nos quedemos sin premio, seguir soñando a estas horas con qué haríamos con el dinero, sigue siendo una experiencia única de cada 22 de diciembre.

Algunos habrán pensado en comprar ese coche que tanto tiempo llevan mirando. La familia crece pero el coche no, ese monovolumen estaría muy bien para poder meter a todos tus hijos y viajar espaciosamente. El Gordo de la Lotería de Navidad te vendría muy bien, ¿verdad? Serían 400.000 euros si tu décimo lleva el primer premio; con ese dinero podrías comprar el coche, terminar de pagar tu casa y, hasta renovar los muebles, esos que el niño ya ha pintado con sus colores nuevos para el colegio.

Ahora bien, deja de soñar. El sorteo de la Lotería de Navidad aún no ha empezado y, aunque tu ilusión siga intacta, los premios aún no se han repartido. Dentro de unas horas, cuando los niños hayan dejado de cantar y los nervios parezcan calmados, es el momento de la taquicardia absoluta: Comprueba tus décimos de la Lotería de Navidad. Son cinco cifras, un click y al instante, sabrás si puedes hacer realidad esos sueños que llevas meses teniendo. Si no, tienes un nuevo año por delante y una nueva oportunidad el 6 de enero, con la Lotería del Niño. Que no te quiten nunca tus sueños.