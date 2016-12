Todo listo para que empiece el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

ARRANCA EL SORTEO

Sorteo de Lotería de Navidad 2016/Twitter

Por fin llego el gran día. Hoy millones y millones de premios se repartirán por todo el mapa geográfico haciendo felices a miles de familias. El Teatro Real de Madrid ya está abierto y lo tiene todo listo para dar comienzo al Sorteo de Navidad. Los Niños de San Ildefonso se encuentran en sus sitios con las gargantas afinadas, los bombos ya están cargados de premios y los espectadores ya se encuentran sentados en los sillones del teatro, en sus casas o en el bar frente al televisor, con la ilusión de que les toque algún premio.

Los nervios y tensión permanecen por doquier, pero que no cunda el pánico y si todavía no has sacado el décimo que tantos meses llevabas guardado en tu cartera, ya es hora de que lo pongas encima de la mesa, y no le quites el ojo de encima. Porque hoy la diosa de la fortuna podría sonreírte. ¿Has pensado ya en que gastar el premio? Este año Loterías y Apuestas del Estado repartirá 2.310 millones de euros en premios y solo un número será el ganador del deseado Gordo que reparte nada más ni menos que 4 millones de euros la serie, y 400.000 euros al décimo. No es el único premio, y existen otros que son muy bienvenidos por su recompensa económica. El segundo premio deja 125.000 euros el décimo, y el tercero 50.000 euros por boleto.

Los siguientes tienen menor cuantía pero hay más posibilidades ya que el cuarto reparte dos premios de 200.000 euros la serie cada uno y el quinto reparte 8 premios de 6.000 euros por boleto premiado. Está claro que el bombo será el que decida los números agraciados, pero la esperanza es lo último que se pierde, así que no le des más vueltas y prepara una botella de cava por si las moscas.

Este jueves, 22 de diciembre, es uno de los días más especiales en España. Así que no te lo pierdas y sigue en directo el sorteo a través de 'La Verdad' que te irá informando minuto a minuto de todos los premios que cantan los Niños de San Ildefonso y los datos curiosos y anecdóticos que dejan este día. Y si eres de los que no puede seguir la lotería porque se encuentra en el trabajo o clases, no te preocupes, en el especial de este diario podrás comprobar si tu décimo tiene premio y cualquier información relativa a Sorteo de la Navidad.