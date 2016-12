Resumen de todos los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

CONOCE TODOS LOS PREMIOS DEL SORTEO

Varios de los agraciados del 04536, segundo premio de la Lotería de Navidad, lo celebran con cava en la administración número 2 de Callosa de Segura/Efe

¡Los premios de la Lotería de Navidad ya han salido! Los agraciados ya han salido a las calles para descorchar champán y celebrarlo por todo lo alto. Y es que saben que esta noche dormirán con unos cuantoseuros más en sus cuentas corrientes. Sobre todo, los que han resultado agraciados con el Gordo dotado de 4 millones de euros la serie y 400.000 euros por décimo. El número de la suerte ha sido el 60513 y ha salido a las 12:01horas dejando estupefactos a los espectadores que presenciaban en vivo y directo el sorteo desde el Teatro Real de Madrid, por televisión, radio o internet.

Este premio siempre es sinónimo de alegría y celebraciones y lo saben muy bien los vecinos de Madrid, que se han llevado íntegro el premio y por fin pueden gritar al cielo que les ha tocado la lotería. Los medios de comunicación ya se han desplazado hasta allí para conocer la historia que se esconde detrás de cada ganador.

Otro premio que no deja indiferente a nadie es el segundo que ha estado muy bien repartidocon las cifras 04536. Dotado de 1.250.000 euros la serie y 250.000 euros el décimo.

El tercer premio ha elegido aterrizar en San Adrián (Navarra). El número 78748 ha repartido entre sus dueños 50.000 euros al décimo, un regalo de Navidad que permitirá comenzar la cuesta de enero con menos agobios económicos.

No todo el mundo puede beneficiarse de los tres primeros premios, pero los cuartos y quintos también son bien recibidos. Nadie tiene nada que perder y si de la noche a la mañana le caen unos eurillos del cielo, son bienvenidos. El cuarto ha dejado dos premios de 200.000 euros la serie cada uno y ha salpicado por varias provincias como Alicante, Ávila, Barcelona, Jaén, Teruel, León, Madrid, Murcia, Pontevendrá, entre otros.Los números poseedores han sido el 59444 y 07211.

Como siempre, los quintos premios han dejado un aluvión de premios por todo el mapa geográfico y miles de sonrisas. Los octillizos han sido los números 22259,19152,39415,70264,91917,60272,68981. Cada uno de ellos deja 6.000 euros al décimo. Nadie se va a hacer de oro, pero si permiten tapar unos agujeros, comenzar el año menos asfixiado e incluso, si no tienes muchos gastos, hacer ese viaje a Nueva York que tantas veces has soñado.

Detrás de cada premio hay una historia diferente y ninguna de ellas deja de ser emotiva. Algunos estaban apunto de perder su casa, otros estaban envueltos en un montón de deudas, y otros acababan de perder su trabajo. La Lotería de Navidad para muchos es solo un juego donde se puede tener suerte y ganar, pero para otros, es un auténtico milagro navideño.

Los bombos del Sorteo de la Navidad están llenos de ilusión con miles de premios, y entre ellos, también se encuentran las pedreas, premios especiales y aproximaciones. Menos es nada y si no has podido beneficiar de los premios principales, quizás, puedas recoger un pellizco de alguno de estos. Puedes verificar si tu décimo tiene premio en el buscador de premios de la Lotería de Navidad de 'La Verdad'. Solo tienes que poner los números de tu boleto e importe jugado. De manera instantánea sabrás si has resultado ganador y el importe jugado. ¡Mucha suerte y Feliz Navidad!

En caso de no haber resultado agraciado, no te desanimes por que la Lotería del Niño está a la vuelta de la esquina.