Lotería de Navidad: el Gordo es el 66513

LOTERÍA DE NAVIDAD 2016

Bolas del sorteo de la Lotería de Navidad

Como cada 22 de diciembre la gran mayoría de españoles han madrugado para no perder detalle del sorteo y ser testigos en directo del momento en que los niños cantaban el número del Gordo de Navidad de este año. El momento se ha hecho esperar un poco y a las 12.00 horas se daba a conocer el número premiado, que este año ha recaído en el 66513 y que ha repartido la suerte en Madrid.

Las botellas de champán y las celebraciones ya han comenzado en varios puntos de España, no sólo por el Gordo sino también por todos los premios que han salido anteriormente. Recordamos que este año el segundo premio ascenderá a 125.000 euros por cada número premiado y el tercer premio, por su parte, ascenderá a 50.000 euros el décimo. Pero, si eres de los rezagados que no ha madrugado para conocer los números premiados, 'La Verdad' ha elaborado un listado de premios actualizado. Asimismo, si no has podido ver bien el sorteo y quieres conocer si eres unos de los agraciados con el Gordo, o si te has llevado algún segundo o cuarto premio, ponemos a tu alcance un comprobador del número de la Lotería de Navidad para que satisfagas tu curiosidad.

Muchas siguen siendo las supersticiones a la hora de comprar Lotería de Navidad para invocar a la Diosa Fortuna y que nuestros décimos sean premiados, como llevar una moneda de oro, o bien un alfiler en la chaqueta durante los días claves, o guardarse una llave de hierro y antigua en el bolso para atraer a la buena suerte durante el momento del sorteo. Y no sabemos si los habitantes de xxxx, xxxx, xxxx han elucubrado alguna de estas supersticiones, pero lo que si está claro es que este primer premio ha llevado, por lo menos, la tranquilidad a sus vidas.

Y, hablando de tranquilidad, para aquellos que no quieran pasar unos nervios atroces con la posibilidad de perder su décimo antes de cobrarlo, el mismo día 22 de diciembre se podrá percibir la cantidad premiada en cualquier administración. Para los menos afortunados sólo queda esperar que la Diosa Fortuna se haya rezagado y les compense con la Lotería del Niño.