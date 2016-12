Lotería de Navidad: Comprobar los números ganadores

COMPROBAR LOTERÍA DE NAVIDAD

Este jueves 22 de diciembre, el tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad ha dejado una verdadera lluvia de millones de premios por toda España.El Gordo, el ansiado premio, ha caído en la localidad de XXXX bajo el número XXXX. El segundo premio ha sido el XXXX y lo ha repartido la administración de XXXX. El tercer premio, el XXXX, ha provocado enormes lágrimas de alegría a los vecinos de XXXXX.

Otros premios como los cuartos, quintos, y pedreas no han dejado indiferente a nadie, ya que por muy poco que toque, siempre hace ilusión. Tras una larga mañana llena de nervios y tensiones, es hora de comprobar los décimos y averiguar de una vez por todas si hemos resultado o no ganadores.

'La Verdad', como cada año, desea lo mejor para sus lectores y pone a su disposición un servicio especial en el que se podrán comprobar resultados de la Lotería de Navidad 2016. No apures más y coge tu décimo, miralo con atención, y escribe los números en el buscador y el importe jugado. Pincha en comprobar y a tan solo un clic sabrás si has resultado ganador o no del sorteo más importante de España. ¡Mucha suerte! Y ¡feliz Navidad!

Si la diosa de la fortuna te ha premiado con algún premio ¡Enhorabuena!. Y sí, creelo, te ha tocado la Lotería de Navidad. Los resultados son fiables ya que este ya que este diario recoge la información directamente de la base oficial de Loterías y Apuestas del Estado, actualizada en tiempo real durante la celebración del sorteo navideño.

Sal y grita al mundo entero que te ha tocado la Lotería de Navidad y recuerda, el mayor premio es compartirlo. Si por el contrario no has resultado afortunado, que no cunda el pánico. Cierra los ojos y piensa por un instante en las personas más importantes que rodean tu vida y te hacen feliz. Lo ves, la lotería siempre toca aunque no sea con dinero.