Lotería de Navidad: Cómo comprobar si eres rico

COMPROBAR LOTERÍA DE NAVIDAD

¿Y si has ganado y no lo sabes?

Las calles de España se han inundado de gente que ha resultado afortunada en el tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad. Y es que esta mañana se ha celebrado el emblemático sorteo en el Teatro Real de Madrid, y un año más, ha repartido 2.240 millones de euros en premios por todo el territorio español.

Ya ha finalizado el sorteo y no hay que darle más vueltas a la cabeza y lo más lógico es comprobar los números del sorteo navideño para averiguar si realmente nos ha tocado un pellizco de la lotería. 'La Verdad' quiere ayudar a sus lectores a verificarlo. A través de un buscador de números podrás comprobar décimos de la Lotería de Navidad de la manera más fácil y rápida si tú también tienes que estar descorchando champán en las calles con el resto de ganadores. Solo tienes que poner los números de tu décimo y el importe jugado. El servicio es muy fiable, ya que se actualiza minuto a minuto mediante de datos de Loterías y Apuestas del Estado y está disponible desde la misma finalización del sorteo y los días posteriores a él para aquellos que no hayan podido disfrutarlo en directo. Asimismo, esta aplicación te permite saber la cantidad exacta que corresponde antes de dirigirte a la administración a cobrarla. Este diario le desea que tenga suerte este año 2016 con el Sorteo de Navidad. ¡Mucha Suerte!

Si la suerte no ha llamado a tu puerta, que no cunda el pánico, el próximo 6 de enero, los Reyes Magos podrían traerte un premio con la Lotería del Niño. Así que si todavía no tienes tu décimo para este sorteo localízalo en el buscador de números de laverdad.es