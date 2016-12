Lotería de Navidad: 22259,19152,39415,70264,91917,60272,68981 y 03371, quintos premios

QUINTOS PREMIOS LOTERÍA DE NAVIDAD

Lluvia de dinero gracias a los 8 quintos premios del día

Ya se conocen los ocho números que conforman el total de quintos premios que se entregan hoy en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Los números agraciados han sido 22259,19152,39415,70264,91917,60272,68981 y 03371. Y han dejado un total de 480.000 euros que se reparten en bloques de 60.000 a la serie, es decir, 6.000 euros por cada décimo. Un premio bastante repartido por todo el territorio nacional que ha bendecido a las provincias de Alicante, Asturias, Barcelona, Huelva, Granada, Madrid, Murcia, Navarra, Zaragoza, entre otras localidades. La alegría inunda las calles en este 22 de diciembre, en el que los afortunados ganadores han salido a celebrar, a base de cava y otras bebidas espirituosas, como manda la tradición, en las puertas de las respectivas administraciones donde compraron los décimos que les han valido este plus de felicidad para unas fechas tan señaladas.

Puede que durante el día de hoy todos hayamos ido tras el ansiado Gordo, pero a nadie le habrá resultado un disgusto el enterarse que es el poseedor de uno de los décimos que ha obtenido el quinto premio. Puede que no liquiden su hipoteca de golpe, claro...pero ¿quién los rechazaría? Como poco, para aumentar la cantidad de gambas en la cena de Nochebuena llegan, desde luego. Si no estás seguro de tener uno de los décimos ganadores, no del quinto si no de otro premio, entre las manos, desde 'La Verdad'ponemos a disposición de nuestros lectores nuestra herramienta para comprobar sus décimos, que les revelará de forma instantánea si son uno de los afortunados de la jornada.