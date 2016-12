Lotería de Navidad: el 07211 se lleva un cuarto premio

CUARTO PREMIO

Ya empiezan los típicos brindis de la jornada

¡El segundo cuarto de la Lotería de Navidad ya ha salido del bombo! El 07211 ha dejado 200. 000 euros a la serie. Los agraciados ya están enlas calles festejándolo. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero los ganadores de este premio no tienen ninguna, queja ya que desde hoy mismo podrán cobrar el premio de 20.000 euros en la administración lotera más cercana. No dejaran de trabajar, pero si podrán tapar agujeros, deudas pendientes o pegarse una escapada.

Este segundo cuartoha recaído enBenidorm (Alicante) / Gijon, Oviedo (Asturias) / BarberÀ del vallÈs (Barcelona) / Andujar, Jaen (Jaen) / Andorra (Teruel), entre otros . Parte de la venta de este premio ha sido vendido en Barberà del Vallès y Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

La suerte no puede sonreír a todo el mundo, pero este jueves 22 de diciembre, también algunos de los que no han resultado agraciados han salido a las calles a celebrarlo con sus amigos o familiares que si han recibido un buen pellizco. Y es que aunque no toque, la ilusión de jugar y tener la esperanza de que podrá tocar es lo que cuenta, en muchas ocasiones.

La mañana de la lotería suele ser de lo más intensa y casi todo el mundo la vive con nervios y tensión. Son muchos los premios que tocan y lo más recomendable es utilizar un buscador de números para comprobar si nuestro décimo tiene premio o no. 'La Verdad' como en ediciones anteriores, pone a disposición de sus lectores una aplicación para verificar los números. No le des más vueltas a la cabeza y comprueba ya tu décimo. Si resultas ganador sabrás cuál es la cantidad exacta y en caso contrario, no te desanimes la Lotería del Niño será dentro de dos semanas.