Lotería de Navidad: el 03371, cierra los quintos premios

QUINTOS PREMIOS

Un aluvión de premios por todo el mapa geográfico es lo que han dejado los quintos premios de la Lotería de Navidad. Un total de ocho premios ha hecho felices a miles de personas. El octavo quinto premio ya ha salido del bombo mágico del sorteo y lo ha hecho con el número agraciado 03371.

Los vecinos de Barcelona, Valencia, Las Palmas, Murcia y otras localidades donde ha recaído este respetuoso premio ya pueden respirar aliviados, sabiendo que estas navidades no estarán apurados por el dinero y muchos de ellos, podrán decir adiós a esas malditas deudas que les perseguían o tapar agujeros. Nadie se hace rico con este premio, pero la ilusión y felicidad que transmite no tiene precio.

Durante la mañana los Niños de San Ildefonso no han dejado de cantar premios dejando estupefactos a los espectadores del Teatro Real que presenciaban en vivo y en directo el sorteo.

Los números agraciados de los quintos premios son los siguientes:

22259 19152 39415 ​70264 91917 60272 68981 03371​

