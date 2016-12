Los poseedores del 22259, ganadores del primer quinto premio de la Lotería de Navidad 2016

PRIMER QUINTO PREMIO

El primer quinto ya ha llegado de la mano del 22259 y ha salido a las10:14 horas del bombo. Este premio ha caído en varios puntos de la Región de Murcia, concretamente en, Lorca, Torreagüera y San Pedro del Pinatar.

Los agraciados están de enhorabuena. Sus Navidades se han visto alteradas hacia un rumbo más positivo que el que planeaban a principios de diciembre. Y todogracias a los 6.000 euros por décimo que ha repartido el quinto premio de la Lotería de Navidad. Estas festividades serán aún más alegres para ellos, que podrán permitirse quitarse algún peso de encima y algún caprichito o alguna cena o comida que compartir con toda la familia. De bien seguro que más de uno optará por añadir unos cuantos carabineros a su cena de Nochebuena de este año, además de cambiar la marca del cava con el que brindará en Año Nuevo por alguna con un toque más 'gourmet'.

Todavía quedan mucho sorteo por delante y tu número podría salir muy pronto del bombo mágico de la Lotería de Navidad. El Gordo, como siempre, se hace esperar. Si no estás entre los ganadores, no desistas, aún no se han truncado para siempre tus esperanzas de que estas Navidades te den una inmensa alegría en forma de dinero en la cuenta (o en efectivo, a gusto de cada uno) gracias a la tradicional Lotería del Niño, cuyo sorteo se realizará con motivo de la celebración de la adoración al niño Jesús el próximo 6 de enero.

