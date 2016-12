La Lotería de Navidad pega el pistoletazo de salida

LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

Hasta los bombos sienten ese cosquilleo previo

En 3,2,1...comienza el Sorteo del Gordo de Navidad. Es el sorteo más emblemático del año, no solo por ser el que más premios reparte, sino porque es el que más felicidad e ilusión transmite cada año. Y esta comprobado, ya que muchos participantes siguen jugando, aunque no les toque, porque la esperanza de ganar alguno de los premios de este juego no se pierden.

Faltan muy pocos minutos para que los bombos comiencen a girar y expulsen millones de premios por todo el mapa geográfico, concretamente, 2.310 millones de euros en premios. Hace muy poco que el Teatro Real de Madrid abrió sus puertas a los espectadores y el aforo ya se ha completado, ya que nadie quiere perderse la expectación de ver el sorteo en vivo y en directo. Mientras que los que no pueden presenciar el mágico sorteo en el teatro, tendrán que conformarse con sentarse en el sofá de casa frente al televisor o verlo en su taberna favorita. En cualquier caso, no importa donde lo veas, sino con quien te encuentres acompañado. Por que si la suerte te sonríe, esa persona será a la primera que le des un fuerte abrazo y grites de alegría que te ha tocado la lotería.

La Lotería de Navidad 2016 ya ha pegado el pistoletazo de salida, así que deja los nervios a un lado y saca tu décimo y ponlo sobre la mesa. Las cinco cifras que componen tu boleto serán decisivas. Recuerda que puedes seguir el sorteo en directo por televisión en La 1, en la radio en varias emisoras como RNE y en la web de 'La Verdad' que te ofrecerá minuto a minuto toda la información relativa al sorteo, desde premios, números ganadores, ciudades agraciadas hasta curiosidades. Además, al final del sorteo podrás consultar la lista de todos los premios y si resultas ser uno de los agraciados, esta misma tarde, a partir de las 18.00 horas, podrás ir a cobrar tu décimo con el impuesto de Hacienda ya aplicado. ¡Mucha suerte y Feliz Navidad!