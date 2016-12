La lista de premios de la Lotería de Navidad: desde el Gordo a la Pedrea

LISTA DE PREMIOS LOTERÍA DE NAVIDAD

Sabemos que te encanta jugar a la Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. No sólo porque te toque, también por vivir la experiencia de jugar a algo e ilusionarte con ello. Es puro azar, puro juego, la suerte en su más amplio significado; es el sentimiento de estar jugándote mucho más que 20 euros de cada décimo, te juegas un montón de sueños.

Eso sí, recuerda que ningún sueño debe morir si hoy no ganas nada en este sorteo. Ninguna meta en la vida debe ser rechazada si tu número hoy no está en la lista de la Lotería de Navidad, no sólo porque hay más sorteos que el de Lotería de Navidad, sino porque los sueños que más cuestan de conseguir son los más valiosos, mucho más que el Gordo.

En 'La Verdad', te acercamos un poco a los resultados obtenidos hoy en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Intentamos hacerte la vida más fácil poniendo a tu disposición toda la Pedrea. La tienes de la forma más tradicional, con la lista de premios al completo para consultar uno por uno, o de la más sencilla, el comprobador de la Lotería de Navidad, en el que con marcar las cinco cifras de tus números podrás saber en un click si tienes un cachito de la fortuna repartida hoy.

Papá Noel ya ha cogido su saco de regalos y viene desde el Polo Norte cargado con ellos. Si no has tenido la suerte de resultar agraciado, el barbudo navideño ya está de camino con los regalos que le pediste. Si te ha tocado, pégate un homenaje y conviértete estas navidades en el Santa Claus de tu casa: regala más, compra más, invita a todos tus amigos a una cena, a la familia a una comida y a tu mujer a ese viaje que tanto te ha pedido. Soñar es gratis.