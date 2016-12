¿Has pensado en qué gastarías el premio de la Lotería de Navidad?

DIRECTO LOTERÍA DE NAVIDAD

¿Cuál será el número que tengan impreso los décimos soñados?

Es 22 de diciembre y a las 08:30 horas comenzará por fin el esperado Sorteo Extraordinario de Navidad. Los nervios están a flor de piel en todo el territorio nacional, pero desde luego hay buena parte de ellos concentrados en el Teatro Real de Madrid. Los niños de San Ildelfonso deben tener un tembleque en las piernas digno de un portero que afronta la pena máxima en el descuento de un partido con el empate en el marcador. Y no es para menos. Todas las miradas, y sobre todo los oídos, estarán puestos en ellos y en sus gargantas. Bueno, y en los bombos y las bolas, de acuerdo, pero esos no estarán nerviosos. Al apagar el despertador esta mañana y dirigirse hacia el lavabo, hoy casi toda España ha fantaseado con bobalicona y somnolienta sonrisa la misma premisa: ¿Y si me toca?

Y eso es lo que desde La Verdad preguntamos, ¿y si os toca? ¿Qué haríais? ¿Lo tenéis pensado? La tópica respuesta se alza casi unánime, podemos imaginar, pero, ¿y después de 'tapar agujeros'? El reparte nada menos que 4 millones de euros a la serie, 400.000 euros al décimo premiado, lo que a no ser que uno lo que pretenda tapar sea el agujero de la capa de ozono, da para bastante más que eso. Todo depende de varios factores claro, siendo el más importante nuestra edad, las personas de 57 años necesariamente sueñan con cosas distintas que el de 23. ¿O alguien se imagina a una persona de 23 años, sin hijos en la mayoría de los casos, diciendo seriamente a cámara el día del Sorteo, con el décimo premiado con el Gordo en una mano y una copa de cava en la otra que va a usar el dinero para pagar deudas y darle una vida mejor a su familia? ¿O a una señora de 83 años diciendo que va a invertir en su futuro?

La tentación de 'malgastar' el dinero es poderosa, desde comprar lujosos objetos que en realidad tampoco ansiamos tanto a decidirnos a montar ese negocio que teníamos en mente y para el que nadie nos prestaba dinero porque no le veían futuro. Pero es que, ojo, igual no lo tiene, y de aquí a cinco o diez años no sólo hemos perdido todo el premio si no que la deuda que arrastramos es muchísimo mayor que la que teníamos cuando lo ganamos. No iba a ser el primer ni último caso, eso desde luego. La opción más valorada es siempre dejarse asesorar por alguien de nuestra más estricta confianza, si es que conocemos a alguien con dicho perfil por el que nos dejaríamos asesorar en dichos menesteres. Y si no, indagar sobre las distintas posibilidades (y su currículo) que de seguro llamarán a nuestra puerta.

Aunque un caprichito se merece todo el mundo, así que ¡adelante! ¡A soñar con él y mucha suerte a todos! Recuerda que desde La Verdad estaremos siguiendo en directo el sorteo.