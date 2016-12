El tercer quinto premio cae en 39415

QUINTOS PREMIOS LOTERÍA DE NAVIDAD

Ya se conoce el tercer quinto premio del día, cuando vamos por la sexta tabla

Dicen que a la tercera va la vencida y seguro que los agraciados del tercer quinto premio están totalmente de acuerdo. El número agraciado ha sido el 39415 y ha caído en Mazarrón, además de en Madrid y Tenerife. Eran las 11:18 horas cuando este número salía del bombo que esta lleno de paz, fortuna y amor. Los afortunados no han esperado mucho para bajar a las calles y chillar a todo el vecindario que les ha tocado la lotería de Navidad. Y es que no hay mayor ilusión que contar al mundo entero que te ha tocado la lotería.

Gracias a este premio, muchos de los ganadores podrán decir adiós a las deudas pendientes. Este quinto premio esta dotado de 60.000 euros la serie y 6.000 euros el décimo. No es el Gordo de Navidad o el segundo premio, pero nadie le dice que no a los quintos premios que ofrecen más posibilidades de ganar. No te desesperes y comprueba ya si eres el ganador de alguno de los premios que han salido hoy. 'La Verdad' pone a disposición de sus usuarios un comprobador de números y en unos segundos sabrás los resultados. En caso de no resultar agraciado, tranquilo, porque todavía quedan muchos premios por salir. Además de que la Lotería del Niño está a la vuelta de la esquina.

El primer quinto ha llegado de la mano del 22259 y ha caído en San Pedro del Pinatar. Mientras que el segundo número agraciado ha sido el 19152 y ha caído también en San Pedro, además de La Raya y Cieza. Todavía quedan cinco quintos que podrían cambiarle la vida a más de uno.