TERCER PREMIO

El 78748, ha sido agraciado con el tercer premio en elSorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de este año. El número ha sido premiado con 500.000 euros a la serie. Se ha hecho de esperarpero ha llegado con fuerza y ha caído en San Adrián (Navarra).

No es el Gordo, ni el segundo premio, pero nadie dice que no al tercer premio del sorteo más emblemático de la Navidad. 50.000 euros al décimo es lo que reparte, una cantidad más que generosa para comenzar el 2017 sin agobios económicos. Y eso lo saben muy bien los ganadores que han roto a llorar nada más conocer los resultados de la lotería, a las 12:02.

En estos instantes las calles y plazas de Navarrarebosan de gente que contagia por doquier felicidad. Los agraciados de este premio saben que no podrán dejar de trabajar, pero si decir adiós a esas malditas deudas económicas que no les dejaban dormir. Y nunca está de mal, darse un capricho y evadir la rutina por unos instantes. Muchos ya están pensando en cambiar de coche o pegarse una escapada con su pareja. No es mucha cantidad, por lo que los expertos recomiendan que los ganadores no se emocionen con el premio y lo inviertan lo mejor posible. Eso sí, mientras tanto, lo mejor es salir a las calles y celebrarlo por todo lo alto con los amigos y familiares. Y es que decir todos los días no se puede decir te ha tocado la Lotería de Navidad.

La esperanza es lo último que se pierde, así que antes de rendirse, lo más idóneo es comprobar tus décimos de la Lotería de Navidadde manera fiable si tus números tienen algún premio o no. ‘La Verdad’ pone a disposición de sus lectores en su edición online un servicio especial para verificar si tus décimos tienen sorpresa. Es muy fácil, solo tienes que poner las cinco cifras de tu décimo e importe jugado. De manera instantánea sabrás si has resultado ganador, y en caso afirmativo, sabrás la cantidad exacta que has ganado. ¡Mucha suerte!