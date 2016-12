El sexto quinto de la Lotería de Navidad es el 60272

QUINTO PREMIO

El número 60727 ha resultado agraciado convirtiéndose en el sexto quinto premio de la Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros la serie y 6.000 euros el décimo. Este premio ha caído en La Alberca, Puente Tocinos y Era Alta en Murcia, en Elche (Alicante) y en Córdoba, entre otras, localidades que ya congregan a sus vecinosdescorchando champán y dando saltos de alegría para celebrar que la Diosa de la Fortuna les ha guiñado un ojo.

El premio fue cantado a las 12.45horas situado enla novenatabla. Faltan el séptimo y octavo premios para completar la tabla de los quintos premios, que sin duda, dejaráun gran aluvión de premios por todo el mapa geográfico.

A más de uno le hubiese gustado que le tocase el Gordo de Navidad, pero menos es nada, y de no tener nada a recibir 6.000 euros en la cuenta corriente, es plato de buen gusto y más en este mes que supone muchos gastos económicos. Desde esta misma tarde, a partir del as 18.00 horas los agraciados podrán ir a cobrar el premio que les ingresará con el impuesto de Hacienda ya grabado.

Dicen que el mayor premio que te puede tocar es que la persona a la que amas te corresponda, ¿afortunado en la Lotería o en el amor?. Está claro que todo no se puede tener. ¡Feliz Navidad!