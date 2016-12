El sexto octillizo de la Lotería de Navidad ha recaído en el 60272

QUINTO PREMIO

Cada vez queda menos para que el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad finalice y se completen los quintos premios, tras la llegada del número 60272 que ha seleccionado el bombo este año como el sexto quinto premio del sorteo navideño. 60.000 euros a la serie y 6.000 euros al décimo que han ido a parar a las localidades murcianas de La Alberca, Era Alta, y Puente Tocinso y otras comunidades como Córdoba, Elche, entre otros.Los vecinos no pueden reducirsu alegría a pesar de no haberse llevado el Gordo y que ya están pensando qué hacer con el dinero obtenido.

¿Aún no sabes si tú eres uno de los agraciados a los que ha visitado la Diosa Fortuna?, no te preocupes, puesto que aunque no puedas visionar el sorteo por cualquier causa, 'La Verdad' te ofrece algunas maneras de saber si eres uno de los afortunados. El especial de Lotería de Navidad que ofrece la publicación contiene una amplia selección de opciones al alcance de los usuarios: Noticias, historia del sorteo, fotografías, etc., son algunos de los servicios ofertados.

Pero, si eres uno de los dudosos que quiere conocer al instante si es uno de los ganadores, con el comprobador de números podrás desvelarlo, o saber si, a pesar de no tener ninguno de los números premiados, al menos te has llevado un pico. Además, con el listado de premios que iremos actualizando conforme transcurra la mañana podrás saber los que ya han salido y los que aún faltan por conocer. Y, si no te ha tocado ni la pedrea, piensa siempre que la Lotería del Niño está a la vuelta de la esquina.