El segundo de la Lotería de Navidad de este año recae en el 04536

SEGUNDO PREMIO

El caprichoso y azaroso bombo ha querido que en este 2016 los ganadores del premio de 1.250.000 euros a la serie sean los poseedores del décimo con el 04536 impreso en él. Los afortunados, que residen en Granada, Murcia y Valencia, han visto como eran bendecidas sus expectativas de celebrar la Navidad por todo lo alto este año. Los planes se suceden unos tras otros a una velocidad vertiginosa en sus mentes, mientras sueñan con liquidar sus deudas, darse algún que otro caprichito y pensar en el futuro. Un futuro teñido de los colores navideños del Sorteo y la cantidad de dinero que este ha depositado en sus cuentas. Además, gracias a los recientes cambios introducidos por la Administración, podrán cobrar su premio hoy mismo, día 22 de diciembre, en lugar de tener que esperar las tradicionales 24 horas de rigor a las que estábamos acostumbrados anteriormente.

Para aquella inmensa mayoría que no haya tenido la fortuna de verse con el décimo ganador del segundo premio, ni del Gordode Navidad, entre las manos, que no teman ni pierdan la ilusión aún, pues son muchos los premios que reparte este Sorteo. Para ello desde 'La Verdad' os lo ponemos fácil para cercioraros de si alguno de vuestros décimos (o el único que poseáis) ha resultado o no ganador. Además, para ahorrar las leves inconveniencias de tener que consultar la lista (que gracias a nuestra labor separando los números por millares se reducen muchísimo), tenemos disponible nuestra herramienta, que ayudará a comprobar nuestro décimo de forma totalmente instantánea. Tan sólo hay que introducir en los casilleros nuestro número, la cantidad que hemos jugado al mismo (20 € si es completamente nuestro, 10 € si es a medias... etcétera) y pulsar el botón de 'comprobar', y el programa nos generará de forma automática la respuesta.