LOTERÍA DE NAVIDAD 2016

Esta navidad la lotería ha cumplido los sueños de los vecinos de Santiago de Compostela (A Coruña) / Elche (Alicante) / Cáceres (Cáceres) / Cádiz (Cádiz) / Sort (Lleida) / Madrid (Madrid) / Mazarrón (Murcia) / Calatayud (Zaragoza), entre otros, que ya se encuentran celebrando el quinto premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. El número agraciado ha sido el 91917 y fue cantado a las 12.33 horas en el novena alambre de la octava tabla.

Este premio lo han repartido varias administraciones, quienes ya congregan a centenares de personas en sus puertas celebrando ellos 60.000 euros la serie que deja este premio. No solo es el dinero, sino la ilusión de poder decir, por fin que ha tocado la lotería.

Los aplausos se han sentido en el Teatro Real de Madrid, quienes todavía esperan tres quintos premios por salir. El primer quinto ha sido el 22259, el segundo, 19152, el tercero 39415 y el cuarto 70264. El sexto, séptimo y octavo premio están por salir. Puedes seguir el Sorteo de la Navidad en directo en el especial de 'La Verdad' y consultar cualquier información relativa acerca de la lotería. Asimismo, si quieres saber si eres uno de los afortunados a los que les ha caído un pellizco, puedes consultar el comprobador de números que se encuentra en el especial.

No todo el mundo va a poder recibir un pellizco del sorteo, pero de una manera u otra la Lotería siempre toca. Nos toca cada año cuando nos damos cuenta de lo afortunado que somos por tener una familia, unos hijos maravillosos, una casa, un trabajo y unos amigos estupendos que siempre estarán en los buenos y malos momentos para sacarte una sonrisa. Así que si tu décimo no ha resultado premiado, no te desanimes piensa en las personas que están a tu alrededor. Y es que los pequeños detalles son los que marcan la diferencia.