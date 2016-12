El número 70264, el ecuador de los octillizos

LOTERÍA DE NAVIDAD

Los niños de San Idelfonso han cantadoel cuarto de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha recaído en el número 70264y ha tocado en Valencia.Así, las voces agudas de los infantes llevaban la alegría a sus propietarios, que disfrutarán los 6.000 euros al décimo que otorga el premio. Un dinero que no ha sabido a poco a nadie, a pesar de no ser el Gordo o un segundo o tercer premio.

Saldar pequeñas deudas, tapar agujeros o incluso un viaje soñado son deseos nada despreciables a los que da acceso este número premiado. Pero, si eres uno de los que no está siguiendo el sorteo y no sabes si eres uno de los afortunados a los que les ha caído este pellizco, no desesperes, porque 'La Verdad' pone a tu disposición un que te dirá si eres uno de los agraciados. Quién sabe si te ha sonreído la Diosa fortuna y eres uno de los agraciados con el Gordo Navideño o te ha tocado, por lo menos la pedrea.

Y si tienes curiosidad por saber cuántos premios han salido ya, también tienes acceso a un listado de premios que iremos actualizando para satisfacer tu curiosidad. Buena suerte con lo que queda de sorteo y si no sales premiado, no decaigas, siempre quedará el sorteo de la Lotería del Niño el próximo 6 de enero.