El número 07211, segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad

CUARTO PREMIO LOTERÍA DE NAVIDAD

El cuarto otorga nada menos que 20.000 euros al décimo

Los habitantes de las localidades de Andorra, Teruel, Jaén, Barcelona, Alicante y Asturias, se han llevado una gran alegría esta mañana cuando las voces cantarinas de los niños de San Ildefonso señalaban el número premiado con el segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2016.

A las 11.40 horas se conocía el número, que ha recaído en el 07211, tras haber salido el primer cuarto premio a las 09.14 horas, el más tempranero. Pero aunque no haya sido el Gordo, los 20.000 euros al décimo que ha conseguido los agraciados servirán para aportar tranquilidad a las familias en estas fechas tan señaladas, o quién sabe si algún otro capricho.

Los vecinos de estas localidades no olvidarán fácilmente el 22 de diciembre de 2016, pero si eres todavía uno de esos rezagados que no está viendo el sorteo o que no puede verlo por otros motivos, La Verdad pone a tu disposición un comprobador de números para que sepas si a ti también te ha sonreído la Diosa Fortuna. Asimismo, todos aquellos que tengan curiosidad por conocer dónde han recaído el resto de premios, pueden acceder al listado de premios de nuestro especial de la Lotería de Navidad, el cual iremos actualizando conforme vayan saliendo más premios.