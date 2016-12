El número 04536 lleva el segundo premio de la Lotería de Navidad a partes de la Región

SEGUNDO PREMIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD

La emoción de ganar el segundo premio de la Lotería es algo sin parangón...excepto por ganar el Gordo

La ilusión se vive a flor de piel, hoy, a 22 de diciembre de 2016, puesto que el sorteo de la Lotería de Navidad está repartiendo la alegría en varios puntos de la geografía española. Hace unos minutos lo ha hecho con el segundo premio, cantado por los niños de San Ildefonso, cuyas aceradas voces han entonado el número 04536 llevando la alegría a las localidades de Bullas, Murcia, La Hoya, Pinos Puente (Granada), Valencia... A estos vecinos no les ha tocado el Gordo de Navidad, pero como si así fuera, puesto que los 125.000 al décimo no son despreciables para nadie.

Poco a poco se irán acercando a las administraciones que repartieron el ansiado premio entre sus compradores, con la alegría reflejada en sus rostros y descorchando botellas de champán para brindar en conjunto, pues no hay nada más satisfactorio que compartir la alegría con los tuyos. Pero, si has llegado tarde a la restransmisión del sorteo navideño no desesperes, La Verdad ha puesto a disposición de sus usuarios una herramienta digital para comprobar tu décimo de la Lotería de Navidad y que conozcas si has sido uno de esos agraciados que ya celebran con gozo su premio.

Ya sean los 50.000 euros al décimo del tercer premio, los 20.000 de los cuartos o los 6.000 euros de los ocho quintos premios, el caso es que toque y a nadie le viene nunca mal un pellizco. La mayoría lo destinará a lo típico, 'tapar' agujeros, saldar deudas.. y los más desahogados se permitirán algún capricho como un viaje a lo grande o el coche de sus sueños. Por ello, si quieres conocer los números en que han recaído los demás premios, puedes consultar nuestro listado de premios, que iremos actualizando a lo largo de la mañana. Y, si eres de aquellos que se han ido de vacío no te preocupes, quizá la Diosa Fortuna te visite el día de la Lotería del Niño.