El número 04536 lleva 1.250.000 euros del Sorteo de Navidad

SEGUNDO PREMIO

¡Ya está aquí la alegría del segundo premio!

Por las ciudades agraciadas ya se escucha el sonido de las botellas de champán al descorcharse y la euforia de los vecinos que hoy, 22 de diciembre, se han levantado con la inmesa alegría de saberse ganadores del segundo premio de la Lotería de Navidad 2016, que ha recaído en el número 04536, valorado en 125.000 euros por décimo y 1.250.0000 euros a la serie. Una cifra nada desmerecedora y que han acogido con gran ilusión a pesar de no haber sido el Gordo de navidad.

Las voces cantarinas de los niños de San Ildefonso daban a conocer la cifra premiada a las 11:21 horas en el Teatro Real entre los vítores y aplausos del público asistente. El número X04536 pasará desde hoy a formar parte del listado de premios de la Lotería de Navidad 2016, que iremos actualizando al momento, y de la historia del sorteo. Y los vecinos de Murcia, Valencia, Granada, Bullas, entre otros, ven ya más cercana la posibilidad de cumplir un sueño y tienen la certeza de que pasarán las navidades más dulces y más desahogadas. No es el Gordo, pero la posibilidad de saldar deudas, realizar un viaje soñado o comprar la casa perfecta también la trae este premio. Si tú aún no te has contagiado de la alegría y quieres saber si te ha tocado un pellizco, puedes consultar tu décimo de Lotería de Navidad a través de una herramienta digital que 'La Verdad' pone a disposición de sus usuarios.

Asimismo, en el especial de Lotería de Navidad podrás encontrar toda la información sobre la historia del sorteo navideño: curiosidades, anécdotas e incluso un diccionario con la terminología más común. Y, si eres uno de los olvidados por la Diosa Fortuna, no pierdas la ilusión porque la Lotería del Niño está a la vuelta de la esquina.