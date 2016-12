El Gordo de Navidad ya tiene dueño

EL GORDO DE NAVIDAD

La alegría siempre es la misma, año tras año

Los vecinos de Madrid han roto ha llorar de alegría al conocer que el número 66513 es el ganador. No podían creer que ellos, este año, fueran, por fin, los agraciados del ansiado Gordo de la Lotería de Navidad.

Eran las 11:57horas cuando la bola con el número 66513salía del bombo y los Niños de San Ildefonso cantaban, con una gran sonrisa en su cara, «¡4 millones de euros!». Esta noticia ha dejado atónitos a los dueños de los décimos.

Si por algo todos los ciudadanos quieren el primer premio es por los 4 millones de euros por serie y 400.000 euros al décimo que reparte, una cantidad más que generosa.

Nada más conocer que eran los agraciados del sorteo han salido a las calles para celebrarlo. Agitar y descorchar champán y bañar a la gente ya es una tradición. Tal es la felicidad que tenían que han contagiado hasta a las personas que no han ganado. Y es que ya lo dice el dicho, 'El mayor premio es compartirlo' y sin duda, hoy todos celebran la Lotería de Navidad.

'La Verdad' como cada año, quiere facilitar a sus lectores toda la información relativa al sorteo y por eso pone a disposición un servicio especial , con toda la información relativa al Sorteo de Navidad, desde números ganadores, lista de premios hasta anécdotas y curiosidades que deja la lotería. Y como sabemos que los nervios son muy traicioneros y no queremos que te quedes sin saber si has ganado o no, tenemos disponible una aplicación para comprobar los números de la Lotería de Navidad de este año. Es muy sencilla, solo tienes que introducir los números y la cantidad jugada. En cuestión de segundos sabrás si has resultado afortunado o no. ¡Mucha suerte y Felices fiestas!