El Gordo de Navidad reparte la ilusión en Madrid

GORDO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD

No te preocupes, el próximo año podrías ser tú

Los habitantes de Madrid, no se lo podían creer esta mañana cuando los niños de San Ildefonso han cantado el número del premio Gordo de la Lotería de Navidad 2016, que este año ha recaído en el 66513. 4 millones de euros a la serie y 400.000 euros el décimo que este año han repartido la ilusión, como cada año, entre unos cuantos afortunados. A los demás sólo les queda esperar que los niños canten el resto de los premios, y llevarse, por lo menos el consuelo de conseguir un segundo, un tercero, un cuarto e, incluso, un quinto premio.

Por ello, desde 'La Verdad', hemos puesto a disposición de los usuarios una herramienta digital donde poder comprobar tu décimo de la Lotería de Navidad para que te quites, si lo tienes, el regusto amargo de la desilusión de perder el Gordo, quién sabe si, con un pellizquito. No hay nada como el Gordo o como alguno de los siguientes premios pero tampoco nadie rechazaría 1.794 la cantidad de pedreas (100€ al décimo) que se reparten en este sorteo.

Los que no tendrán que conformarse con premios pequeños son los habitantes de Madrid que, entre la euforia y la alegría, no cesarán de pensar en esos 'agujeros' que poder tapar, en ese ansiado viaje o en esa hipoteca, quizás, saldada. Porque no hay sueños pequeños, pero el Gordo lo que siempre otorga es mucha tranquilidad.

Asimismo, si eres de esos rezagados que no ha seguido el sorteo desde el primer momento y quiere saber si ya ha salido algún premio, puedes acceder a la lista de premios que desde 'La Verdad' ofrecemos. Quizá seas uno de esos afortunados que debería estar descorchando ahora mismo una botella de champán.