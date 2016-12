El Gordo de la Lotería de Navidad 2016 es el 66513

LOTERÍA DE NAVIDAD 2016

Bolas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

Por fin, toda una mañana de nervios y emociones, de familias pegadas al televisor de casa y oficinas en las que los trabajadores se mandaban callar unos a otros mientras subían la radio. Es prácticamente lo único que se ha escuchado hoy en los coches, en los bares, en lugares públicos...¡y ya está aquí! ¡El Gordo de Navidad más esperado! Más incluso que Papá Noel, al menos para los que han superado ya cierta edad... Y ha recaído en el 66513, íntegro, en la localidad de Madrid. Los afortunados ganadores no caben en sí mismos de gozo, desde luego. Nada menos que 4 millones de euros a la serie, es decir 400.000 al décimo. Da para tapar unos cuantos agujeros, desde luego. Y algún que otro caprichito. Cierren sus ojos e imaginen: da para cumplir unos cuantos sueños, ¿eh?

De todos modos, si no están entre los afortunados ganadores del mayor premio, no se preocupen, aún pueden optar a cualquier otro. A los jugosos 125.000 euros del segundo, o los 50.000 del tercero, pasando por los nada desdeñables 20.000 y 6.000 de los dos cuartos y los ocho quintos, respectivamente. Si quieres conocer inmediatamente si estás entre los poseedores de uno de estos afortunados décimos, sólo tienes que usar nuestra herramienta para comprobar tu número. Es muy sencilla: se introduce el número con el que juegas y el importe con el que has participado en el mismo, se da al botón de comprobar...¡et voilà! Lo sabrás al instante.

Para todos aquellos a los que la fortuna no haya sonreído este año en la Lotería de Navidad, recordarles que no deben desesperar ni aguantar hasta el diciembre del año que viene, ya que a la vuelta de la esquina, en concreto el 6 de enero de 2017, tendrá lugar el sorteo de la Lotería del Niño.