El 78748, tercer premio del Sorteo de Navidad

El tercer premio de la Lotería de Navidad 2016 ya ha llegado con el número 78748. No es el Gordo pero nadie lo rechazaría, y los vecinos de San Adrián (Navarra), lo han recibido con los brazos abiertos cuando los Niños de San Ildefonso lo cantaban a las 12:02 horas. El salón del Teatro Real nunca ha vivido con tanta ilusión y nervios el sorteo. Y es que este año la suerte esta sonriendo a quienes más se lo merecen.

Este premio ha conseguido que miles de personas salgan a la calle a celebrar, que por fin, la suerte les ha sonreído. El tercer premio deja 50.000 euros por décimo, una cantidad que no viene nada mal para tapar agujeros, pagar deudas o hacer ese viaje a Nueva York que siempre soñaste. Ya no hay excusas, esta tarde mismo podrás ir a la administración a cobrar el premio y te lo ingresaran con el descuento de Hacienda ya;aplicado. Si no has podido seguir el sorteo desde el principio y no sabes si tu décimo contiene algún premio, ‘La Verdad’ te hace este día más fácil que nunca. Este diario ha preparado un servicio especial con toda la información relativa al sorteo y de forma totalmente rápida y fiable podrás comprobar tus décimos del Sorteo de Lotería de Navidad. A tan solo un clic sabrás los resultados. Solo tienes que introducir los números de tus boletos, y a continuación, la cantidad invertida en su compra. En unos segundos sabrás si la diosa de la fortuna te ha sonreído o dejado de lado. En caso de ser agraciado, también sabrás cuál es el valor de tu premio. Evita colas en la administración y utiliza el comprobador de números.