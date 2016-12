El 78748, agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad

LOTERÍA DE NAVIDAD 2016

Los premios están saliendo muy seguidos tras unas primeras horas de poca actividad

Nada menos que con 50.000 euros al décimo se han visto sorprendidos los afortunados poseedores del 78748, residentes en San Adrián (Navarra), esta misma mañana cuando los niños de San Ildelfonso les anunciaban como ganadores del tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Los vítores y la alegría que contagiaban a su alrededor le han alegrado el día a unos cuantos. Se descorchaba champagne, se saltaba, se bailaba...y sobre todo se repartían abrazos y sonrisas por doquier.

No es para menos teniendo en cuenta la cantidad embolsada en las cuentas de los gloriosos agraciados, 50.000 euros dan para unos cuantos 'caprichitos' navideños, desde luego. Y para tapar algún que otro agujero, como seguro que declararán a cámara con el décimo en la mano. Si no estás entre estos afortunados ganadores, pero no estás seguro de que hayas acabado el día con las manos vacías, puedes usar nuestra herramienta digital para comprobar premios de la Lotería de Navidad, que te mostrará al instante si tienes la alegría de ser uno de los premiados con cualquier otro de los números. Recuerda que se reparten dos cuartos premios y ocho quintos en este sorteo.

Si tampoco has obtenido estos, piensa que son 1.794 el número de pedreas de 100 euros al décimo que reparte este sorteo, por lo que es relativamente sencillo que algo te lleves. Aunque sea para hacer un regalo de reyes a tu pareja, o, mejor aún, para invertirlo en Lotería del Niño, que se celebrará el próximo 6 de enero y en la que es más fácil que te toque un premio.